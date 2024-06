Sportitalia - Rivoluzione in difesa: resterà un solo centrale della rosa

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Con Conte cambierà innanzitutto la mentalità più che dell’aspetto tattico. La difesa è il reparto dove il Napoli farà una rifondazione totale, non credo ci saranno superstiti della vecchia guardia al netto di Rrahmani. Buongiorno è il nome in cima alla lista di Conte, la trattativa è complicata però ci si può arrivare”.