Tmw - Biraghi vuole il Napoli, ma il trasferimento dipende da un fattore

Biraghi vuole il Napoli, ma il trasferimento dipende da un fattore

Il mercato è ormai alle porte, questione di pochissimi giorni e comincerà ufficialmente la sessione invernale del 2025. Diverse squadre, in Serie A e non solo, hanno già cominciato a muoversi, a programmare, a schiarirsi le idee. Tra queste c'è anche la Fiorentina, che ha già una strategia per quanto riguarda il mercato in uscita, in cui restano invischiati i due esterni mancini di scorta, ossia Cristiano Biraghi e Fabiano Parisi.

Con il primo la rottura è stata totale e anche pubblica, dopo le dichiarazioni del suo agente Mario Giuffredi. A gennaio andrà via quasi certamente, ma per quale destinazione partirà? L'ipotesi principale, come raccolto da TMW, rimane il Napoli, ma quest'opzione dipende dall'eventuale addio agli azzurri da parte di Leonardo Spinazzola.