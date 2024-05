Tmw - Buongiorno è una richiesta di Conte, ma Cairo non 'accetta' Ostigard: vuole solo cash

TuttoNapoli.net

Antonio Conte e il Napoli, il matrimonio si avvicina. Una fumata bianca questione di giorni, ore, con gli uffici legali all'opera anche ieri, anche oggi, per definire gli ultimi dettagli del contratto. Come spiega Tuttomercatoweb, ci sono già alcune richieste sul mercato fatte dal tecnico: "Il primo nome per la retroguardia del Napoli è Alessandro Buongiorno del Torino. Il centrale sarà impegnato negli Europei di Germania la prossima estate, se supererà il taglio dai preconvocati di Luciano Spalletti. Tutto lascia propendere verso una chiamata e pure un impiego nella rosa azzurra nell'estate del 2024 e per questo il Napoli vuole provare a stringere i tempi per un giocatore seguito da mezza Serie A e pure in Premier League che Urbano Cairo non cederà certo a prezzi modici.

Il prezzo di Buongiorno si assesta sui 35 milioni di euro, il Napoli già a gennaio aveva provato senza riuscirci a portarlo a casa offrendo 25 più contropartite tra cui il norvegese Leo Ostigard. Cairo vuole cash, da capire se Aurelio De Laurentiis accontenterà Conte arrivando a cifre così importanti. Adesso lo stipendio di Buongiorno è di 900mila euro che con bonus arriva a 1,2-1,3. Una cifra destinata quanto meno a raddoppiare con la chiamata di una big.