Tmw - Cairo spara la cifra per Buongiorno: il Napoli non è disposto ad arrivarci

vedi letture

Il Napoli sta già lavorando alla nuova squadra da affidare a mister Antonio Conte e, in attesa di sbrogliare i casi Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Osimhen, il primo reparto oggetto di interventi sembra proprio essere la difesa, pronta a passare a tre con Conte.

Conte ha individuato in Alessandro Buongiorno l'uomo giusto su cui costruire la sua prossima difesa, ma c'è un problema. Il Torino ha già fatto sapere che per meno di 45 milioni di euro Buongiorno non parte: una cifra tutt'altro che banale e alla quale il Napoli sembra non essere disposto a voler arrivare. A scriverlo è TMW.