Tmw - Con Osimhen può andare via anche Kvaratskhelia, Chiesa al suo posto?

La rosa del Napoli con Conte subirà, con ogni probabilità, una vera e propria rivoluzione e almeno uno dei due big partirà; fino a 24 ore fa tutto faceva pensare che sarebbe stato Victor Osimhen a fare le valigie, ma il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a fare sul serio (anche) per Khvicha Kvaratskhelia: sul piatto 100 milioni e la possibilità di diventare un giocatore importantissimo per i parigini dopo la partenza del fuoriclasse Kylian Mbappé.

Conte sarebbe disposto a sacrificare sia il georgiano che l'attaccante nigeriano, a patto che il presidente gli prometta di reinvestire i soldi della cessione e gli costruisca una squadra forte, competitiva, in grado di lottare da subito per lo Scudetto. In tal senso, il rinforzo più importante potrebbe arrivare da Torino: Federico Chiesa, dopo un paio di stagioni tormentate, ha voglia di sentirsi di nuovo protagonista e potrebbe decidere di salutare la Juventus per respirare aria nuova e tornare quel giocatore devastante che era stato fino all'infortunio.