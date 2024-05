Tmw - Conte vuole riportare Di Lorenzo al centro del progetto: summit con l'agente

TuttoNapoli.net

Antonio Conte si avvicina sempre più al Napoli e tra le richieste dell'allenatore alla società c'è anche quella relativa alla conferma di Giovanni Di Lorenzo, capitano azzurro che l'agente ha però dato per partente dopo la richiesta di cessione fatta a causa della scarsa fiducia che la proprietà ha dimistrato nei suoi confronti. In questo senso, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, è previsto a breve un summit tra Aurelio De Laurentiis, Mario Giuffredi, procuratore del terzino, e il resto della dirigenza, per riportare il capitano azzurro al centro del progetto come richiesto da Conte.

Le parole di Giuffredi di stamattina.

“Di Lorenzo ha avuto un colloquio con Manna nei giorni scorsi, così come tutti i suoi compagni. Hanno parlato dell’annata che si sta chiudendo e delle prospettive della prossima stagione. Di Lorenzo ha espresso a Manna delle sensazioni circa una mancanza di fiducia da parte della società nei suoi confronti. A questa affermazione del capitano, Manna ha esternato la sua personale forte stima, ma c’è da parte del presidente De Laurentiis la volontà di vendere a fronte di un’offerta. Di Lorenzo ha avuto la conferma che la mancanza di fiducia nei suoi confronti era diventata realtà. A quel punto, preso atto del pensiero del presidente, ha spiegato al ds Manna che senza la necessaria fiducia ha voglia di andare via da Napoli. Non può esserci un capitano sfiduciato dalla sua società".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Fino a oggi non avevamo mai pensato di andar via. Non avremmo mai pensato di lasciare Napoli: abbiamo firmato un contratto per rimanere a vita. È sempre stato questo il desiderio di Giovanni. Cambia tutto, però, se la società esprime questo pensiero. Dopo le indiscrezioni sono arrivate diverse chiamate di top club per Giovanni".