Tmw - Fatta per Spinazzola: visite mediche fissate per lunedì, i dettagli

Non solo Buongiorno. Il Napoli è scatenato e piazza un altro colpo importante per la difesa di mister Antonio Conte. Nelle ultime ore è stato perfezionato l'ingaggio di Leonardo Spinazzola per dare qualità e imprevedibilità alla corsia di sinistra. Accordo trovato nella giornata di ieri con il giocatore campione d'Europa con l'Italia nel 2021 che vestirà la maglia azzurra. Nella giornata di lunedì dovrebbero già esserci le visite mediche di rito che si svolgeranno a Roma.

I dettagli del contratto

L’esterno si è svincolato, quindi la società del presidente De Laurentiis non ha pagato i costi del cartellino, dalla Roma lo scorso 30 giugno e con i patenopei ha firmato un contratto biennale quindi con scadenza nel 2026. L’ingaggio che il giocatore percepirà dovrebbe aggirarsi attorno ai 3 milioni di euro più bonus legati ad obiettivi di squadra, presenze e minutaggio.