Tmw - Folorunsho-Napoli, rinnovo ad un passo: i dettagli dell'accordo

Il Napoli in queste ore è particolarmente attivo anche sul fronte rinnovi.

Il Napoli in queste ore è particolarmente attivo anche sul fronte rinnovi. Il club partenopeo che in giornata ha praticamente concluso l'accordo con Alex Meret è molto vicino anche a un accordo con Michael Folorunsho, centrocampista reduce dal prestito all'Hellas Verona e dall'Europeo da attore non protagonista giocato con l'Italia. Nelle ultime ore le parti si sono riviste per discutere del nuovo accordo e adesso l'intesa è davvero a un passo: si ragiona sulla base di un contratto valido fino al 30 giugno 2029 con un ingaggio da un milione di euro netto a stagione più bonus. A riferirlo è Tuttomercatoweb.

In occasione della conferenza stampa di presentazione, così Antonio Conte s'è espresso sul centrocampista classe '98: "Folorunsho può diventare ancora più importanti di quello che è? Sì assolutamente. Il compito mio non riguarda solo cercare di migliorarli, il mio obiettivo è cercare di migliorare tutti i giocatori della rosa. Il pensiero mio è che finché non smetti di giocare a calcio tu fino all'ultimo giorno hai possibilità di migliorarti".

E ancora: "Ho sentito Folorunsho, che anche lui come Caprile ha fatto un percorso importante, oggi ha questa nuova sfida. È uno step in più che si appresta a fare. Ha qualità fisiche impressionanti, sicuramente è uno di quei giocatori che sono molto curioso di conoscere quanto prima".