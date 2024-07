Tmw - Hermoso in stallo: distanza tra le richieste dello spagnolo e l’offerta del Napoli

Non ci sono progressi per il passaggio di Mario Hermoso al Napoli.

Non ci sono progressi per il passaggio di Mario Hermoso al Napoli. Secondo quanto raccolto da TMW, dopo la scadenza contrattuale con l'Atletico Madrid, il centrale difensivo sta vagliando diverse ipotesi per il suo futuro. Permane però una distanza abbastanza corposa fra la proposta formulata dal Napoli - un triennale da 3,5 milioni - e la richiesta, visto che Hermoso vuole capitalizzare il suo status da svincolato, chiedendo 5 milioni all'anno per tre stagioni.

Da capire se la situazione di stallo potrà essere sbloccata nei prossimi giorni. L'intenzione di giocare in Serie A c'è, così come ottimismo da parte del Napoli di chiudere la trattativa. Hermoso ha diverse offerte, dall'estero, non solo dall'Arabia. La distanza c'è ancora e non sarà semplice capire chi cercherà di abdicare dalla propria posizione. Il difensore nella scorsa stagione ha giocato 45 partite - 31 nella Liga e 9 in Champions League - di fatto ricoprendo una posizione da titolare nonostante l'ultimo anno di contratto che gli era rimasto.

Il problema non sono - come sottolineato da più parti - le commissioni per gli agenti, bensì la forbice fra la richiesta del calciatore e il Napoli stesso, comunque deciso ad affondare il colpo nei prossimi giorni.