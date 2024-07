Tmw - Il caso Di Lorenzo non è risolto: rallentamenti imprevisti, slitta la conferenza?

Il caso Di Lorenzo a Napoli non è ancora del tutto chiarito nonostante il silenzio degli ultimi giorni potesse far pensare il contrario. Anche in virtù del fatto che per martedì è previsto un incontro tra la stampa e Mario Giuffredi, procuratore del terzino azzurro, per dissipare ogni dubbio al fine di una serena permanenza del calciatore in Campania.

Tuttavia nelle ultime ventiquattro ore lo scenario avrebbe subito dei rallentamenti imprevisti. Dunque potrebbe tornare tutto in discussione. Anche l’incontro tra la stampa e Giuffredi, che non è escluso possa slittare. Sono ore importanti di riflessione per Giuffredi e per Di Lorenzo. Sul tavolo c’è il futuro del capitano azzurro. A riportarlo è TMW.