Tmw - Il Napoli guarda anche alle occasioni: Luis Alberto nome nuovo per il centrocampo

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli pensa già al mercato in vista della prossima stagione, a prescindere da chi sarà l'allenatore che dovrà rilanciare il progetto azzurro. E uno degli ultimi nomi emersi è quello di Luis Alberto, trequartista della Lazio che al termine della stagione dirà addio alla maglia biancoceleste come annunciato pubblicamente creando non poche polemiche nell'ambiente.

Il Napoli da parte sua deve trovare un interprete di qualità che possa sostituire Piotr Zielinski, promesso sposo dell'Inter. E lo spagnolo è uno dei profili che piacciono, come raccontano i colleghi esperti di mercato di Tuttomercatoweb nel podcast odierno (di seguito il link per ascoltarlo)