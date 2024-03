Tmw - Il Napoli pensa già al dopo Osimhen: c'è un nome in pole

Il primo nome per il dopo Osimhen resta Jonathan David. A riferirlo è Niccolò Ceccarini, direttore ed esperto di mercato di TMW, nel suo editoriale

© foto di www.imagephotoagency.it

Il primo nome per il dopo Osimhen resta Jonathan David. A riferirlo è Niccolò Ceccarini, direttore ed esperto di mercato di TMW, nel suo editoriale: "Il Napoli si gode un Osimhen tornato veramente a grandi livelli. La tripletta realizzata al Sassuolo è solo un’ulteriore conferma di quanto sia mancato alla squadra nel periodo in cui è stato impegnato in Coppa d’Africa. L’attaccante nigeriano resta un valore aggiunto per cercare di agguantare la zona Champions. Poi una volta finita la stagione si parlerà inevitabilmente di futuro. E il Napoli sa che deve muoversi per tempo, visto che possibilità di un addio sono concrete anche se c’è una clausola rescissoria molto alta.

Il club azzurro non intende farsi trovare impreparato e per questo sta riflettendo su chi potrebbe essere eventualmente il sostituto. Un nome che sta tornando alla ribalta è quello di Jonathan David del Lille. Dopo la splendida stagione appena passata, la punta canadese a inizio stagione ha avuto qualche difficoltà. Anche se finora In 24 presenze in Ligue 1 ha realizzato comunque 12 reti. Le sue qualità non si discutono. Il Napoli è alla finestra ma pronto ad alzare il pressing".