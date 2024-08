Tmw - Il Napoli vuole Tchatchoua: prima offerta al Verona, ecco il prezzo

Dopo averlo affrontato e avendo perso in malo modo, il Napoli vorrebbe vestire d'azzurro l'esterno dell'Hellas Verona Jackson Tchatchoua. Nelle settimane passate è stata rifiutata una proposta superiore ai 10 milioni di euro da parte dell'Everton, visto che il club di setti chiede una cifra vicina ai 15 milioni di base fissa più bonus. In arrivo la prima offerta del Napoli che sarà verosimilmente più bassa.

Retroscena

Anche il Torino, una volta capito il destino di Bellanova, aveva provato a fare un sondaggio per il camerunese prima di chiudere per Pedersen. Fiutando la grande plusvalenza tuttavia Sogliano non è voluto scendere dalla valutazione sopra citata.

Jackson Tchatchoua, nella stagione 2023/24 ha totalizzato 27 presenze tra campionato e Coppa Italia, partendo titolare in 19 occasioni. Ha ricoperto principalmente il ruolo di terzino destro, distinguendosi per la sua costanza e la capacità di coprire tutta la fascia. Per averlo il club scaligero ha speso 2 milioni di euro, riscattandolo dal Royal Charleroi Sporting Club il primo giugno scorso. Per lui anche 64 presenze tra i pro con la squadra belga, durante le quali ha realizzato due gol e fornito 5 assist: non è invece ancora arrivato il primo centro in Serie A.