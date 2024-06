Tmw - Lozano al San Diego e ADL esulta: guadagnerà 2mln, il motivo

Il San Diego ha praticamente concluso l'affare Hirvin Lozano. Il messicano firma un contratto da 6 milioni a stagione

© foto di www.imagephotoagency.it

Il San Diego ha praticamente concluso l'affare Hirvin Lozano. Il messicano firma un contratto da 6 milioni a stagione per quattro anni, diventando il più pagato della nuova franchigia che è all'esordio in Major League Soccer. Confermare quindi le indiscrezioni di un mese e mezzo fa, cioè quando il San Diego ha incominciato a spingere per acquistare l'attaccante messicano, trovando una buona sponda in lui stesso e nella sua famiglia: perché giocare in America - e ricevere la green card per lui e la famiglia - è una sorta di sogno per qualsiasi giocatore messicano.

Il PSV riceverà circa 15 milioni di euro, dopo averlo pagato 12,2 una stagione fa, realizzando dunque una piccola plusvalenza. Al Napoli andrà il 15%, circa 2 milioni. Lo scrive Tmw.