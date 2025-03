Tmw - Marianucci-Napoli non è fatta: l'Empoli chiede questa cifra

Il Napoli segue con grandissima attenzione il difensore Luca Marianucci, come confermato ieri e già anticipato nelle scorse settimane. Il difensore toscano classe 2004, in forza all'Empoli, si sta mettendo in evidenza grazie alle sue prestazioni nel corso di questa stagione con la casacca azzurra indosso ed ha inevitabilmente iniziato ad attirare attenzioni illustri. Quelle di Manna, come detto, che sembra pronto ad affondare il colpo con l'Empoli in anticipo sui tempi.

Per potersi assicurare Marianucci, il Napoli - come appreso da TMW - è chiamato a garantire all'Empoli un incasso di almeno 10 milioni di euro, al netto anche dei bonus e con il normale margine di trattativa che può avere una trattativa del genere. Il campo per avanzare c'è, le ultime voci di corridoio raccontano che per il calciatore da Napoli sia già pronto un contratto di 5 anni, fino al 2030, che migliorerebbe la condizione economica del 20enne Marianucci.

Salito alla ribalta per aver segnato il rigore che ha eliminato la Juventus ai quarti di Coppa Italia, in questa stagione Marianucci si è pian piano guadagnato spazio (e consensi) nell'Empoli, arrivando finora a collezionare 10 presenze in campionato e 4 in coppa, per un totale di 750' in campo con la squadra di D'Aversa.