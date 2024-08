Tmw - Mario Rui rifiuta tre club! C'era ok Napoli a contribuire all'ingaggio, resta fuori rosa?

Mario Rui potrebbe rimanere al Napoli. Il difensore azzurro non vorrebbe lasciare la città partenopea, anche se è un fuori rosa e non giocherà mai con la gestione Antonio Conte. Il portoghese percepisce circa 2,5 milioni di euro all'anno fino al 30 giugno del 2026, quindi è anche difficile pensare a una risoluzione contrattuale senza anticipare quasi tutto con una buonuscita.

Secondo le ultime di Tuttomercatoweb.com, la speranza di Mario Rui era quella di giocare in un top club in Portogallo, come Sporting di Lisbona, Porto oppure Benfica. Però non ci sono mai state proposte nella direzione della Liga lusitana e tutte le altre società non possono permettersi uno stipendio così alto.

Anche in virtù di questo Mario Rui ha rifiutato diverse destinazioni durante quest'estate. Su di lui si era mosso il San Paolo con forza - che aveva proposto un contratto fino al 31 dicembre del 2026, sei mesi in più rispetto a ora - ma anche il Real Valladolid e il Lille. Il Napoli aveva aperto a un prestito con partecipazione all'ingaggio, ma per ora non ci sono state destinazioni accettabile da parte del terzino sinistro ex Roma che quindi va verso la permanenza. Anche se nelle ultime ore di mercato ci può essere sempre una novità dietro l'angolo.