Tmw - Napoli in pole per Danilo, ma attende una mossa della Juve: la situazione

vedi letture

Sono ore di attesa per Danilo. Il brasiliano della Juventus non è stato convocato per la Supercoppa Italiana e nelle prossime settimane lascerà il club bianconero, visto che non rientra nei piani della Vecchia Signora. A bilancio è già stato ammortato, dunque è 'liberabile' a zero. Il giocatore non ha chiesto di uscire, ha preso atto della volontà della Juventus di chiudere l'avventura insieme e ora si aspetta di essere liberato.

Non forzerà la mano o farà ulteriori richieste, aspetta che la Juve accetti di venderlo a zero, con le offerte e richieste finora arrivate che sono sempre quelle del Napoli, che resta in pole, e Olympique Marsiglia, entrambe a titolo gratuito. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.