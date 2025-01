Tmw - Napoli su Comuzzo: solo 40 mln possono far vacillare la Fiorentina

Questo è l'aggiornamento sulla trattativa per il difensore che arriva dal portale Tuttomercatoweb

Napoli su Comuzzo: solo 40 mln possono far vacillare la Fiorentina. Questo è l'aggiornamento sulla trattativa per il difensore che arriva dal portale Tuttomercatoweb: "Pietro Comuzzo è un'idea del Napoli per questi ultimi giorni di calciomercato: il club partenopeo sta insistendo per il centrale viola classe 2005 che la Fiorentina non considera sul mercato. Solo un'offerta irrinunciabile potrebbe cambiare le carte in tavola, una proposta da 40 milioni di euro.

A quel punto, la società gigliata aprirebbe alla cessione del difensore che è già nel giro della Nazionale di Spalletti. Negli scorsi giorni il direttore sportivo Giovanni Manna ha chiesto alla Fiorentina anche Marin Pongracic in prestito, ma la società viola ha subito chiuso a questa possibilità".