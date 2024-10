Tmw - Niente rinforzi a gennaio? Non è detto: il Napoli cerca un esterno destro, due i nomi

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com ed esperto di mercato, si è espresso così nel suo editoriale per il portale: "Dopo aver chiuso al decimo posto la scorsa stagione, il Napoli è ripartito alla grande. Il club azzurro si potrà godere in pieno questa sosta da capolista solitaria. La squadra è di assoluto livello e come ha spiegato anche il direttore sportivo Manna nella sessione invernale non è detto che ci siano movimenti particolari. Di sicuro la fascia destra è però un ruolo sul quale i riflettori sono sempre accesi.

Che Ebimbe sia un profilo monitorato non ci sono dubbi. L’esterno dell’Eintracht era entrato nella lista del Napoli già in estate poi però l’operazione non è andata avanti perché non c’erano le condizioni giuste. Resta da capire cosa potrà succedere a gennaio. Di sicuro non è l’unica ipotesi. Tchatchoua del Verona è infatti un altro giocatore che sta facendo molto bene. È cresciuto davvero tanto da quando è arrivato a Verona un anno fa. Il Napoli lo sta seguendo e rimane alla finestra".