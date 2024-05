Tmw - Nome nuovo per la difesa: Napoli su Bijol, l'Udinese fa il prezzo

Jaka Bijol è uno dei pezzi pregiati in casa Udinese. Su di lui non c'è solo l'Inter, che lo valuta come uno dei profili giusti a rinforzare la propria difesa.

Jaka Bijol è uno dei pezzi pregiati in casa Udinese. Su di lui non c'è solo l'Inter, che lo valuta come uno dei profili possibili a rinforzare la propria difesa, ma anche il Napoli. Gli azzurri - che sembravano a un passo da Nehuen Perez a gennaio, salvo poi far saltare la trattativa - hanno bisogno di molti profili per la propria retroguardia, con Ostigard verso l'addio e Natan che potrebbe andare via in prestito.

La valutazione dell'Udinese è comunque alta, intorno ai 15 milioni di euro. In questa stagione lo sloveno ha avuto un rendimento inferiore alla sua prima annata in bianconero, quando era andato anche in gol con regolarità. 25 presenze e zero reti nel 2023-24.