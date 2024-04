Tmw - Nome nuovo per la difesa: piace il terzino rivelazione del Nizza

Il Napoli è pronto a cambiare molto in estate e lo farà in ogni reparto

TuttoNapoli.net

Il Napoli è pronto a cambiare molto in estate e lo farà in ogni reparto. Di ieri le parole dell'entourage di Mario Rui che conferma un futuro in azzurro del portoghese (ne parliamo nel prossimo capitolo), ma la dirigenza lavora anche per un rinforzo nel reparto. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il club di Aurelio De Laurentiis non avrebbe perso di vista Melvin Bard, terzino sinistro del Nizza rivelazione di Francesco Farioli. Un nome che il Napoli ha tenuto d'occhio per tutta la stagione e che per l'estate sarà un obiettivo caldo.