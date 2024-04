Tmw - Nuovo allenatore, Italiano in pole: ricostruzione col ritorno all'antica

Vincenzo Italiano è il candidato principale per la panchina del Napoli, scrive Tuttomercatoweb.

Vincenzo Italiano è il candidato principale per la panchina del Napoli, scrive Tuttomercatoweb. Ed è una sorta di ritorno all'antica, a quello che è stato il regno di Spalletti, con il 4-3-3 come protagonista. Certo, gli azzurri saranno completamente rivoluzionati rispetto a Spalletti, ma anche per quelli che sono stati in questa stagione. Difesa da rivoluzionare (quasi) completamente, centrocampo che perderà Zielinski e con un Lobotka che piace moltissimo al Barcellona - sempre che poi gli spagnoli poi affondino davvero - mentre davanti saluterà Osimhen, con Kvaratskhelia che continua a chiedere un rinnovo che non arriva.

Italiano è il favorito rispetto a Palladino e a Farioli. Se è vero che De Laurentiis avrebbe preso volentieri Thiago Motta già dalla scorsa estate - quando però l'allenatore aveva cortesemente rifiutato la proposta - ora le tessere del puzzle riusciranno a essere messe in fila: Italiano saluterà i viola per un nuovo progetto e il Napoli, appunto, sarà reduce da una stagione di transizione, per usare un eufemismo, e dovrà essere ricostruito sin dalle fondamenta.

Poi, certo, c'è sempre una idea Antonio Conte che, di fatto, sarebbe una scelta alla Ancelotti. Ma la sensazione è che la voglia dell'ex Inter voglia un club già formato e di alto livello per competere su tutti i fronti, non solo quello del campionato.