Tmw - Nuovo incontro per Buongiorno: crescente fiducia per la chiusura

Altro round di incontri fra Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, e Giuseppe Riso

Altro round di incontri fra Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, e Giuseppe Riso. L'oggetto del contendere, come ieri, è Alessandro Buongiorno, difensore del Torino e della nazionale italiana, finito oramai nel mirino azzurro. Il club partenopeo è in netto vantaggio su tutti, forte anche della volontà del giocatore di fare uno step dopo un anno comunque ottimo in granata. Lavorare con Antonio Conte stuzzica il calciatore anche per il prossimo futuro.

Le società stanno cercando la quadra per quanto riguarda il dettaglio economico della trattativa, con il presidente del Toro Urbano Cairo che parte da una valutazione base di 40 milioni di euro. Il Napoli sta lavorando per abbassare la cifra, con le sensazioni che sono comunque indirizzate verso una crescente fiducia. Nelle prossime ore sono previsti ulteriori summit per provare a definire, con la trattativa che può chiudersi intorno ai 35 milioni di euro bonus compresi. Per il giocatore, è già pronto un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione, pienamente nei canoni del Napoli. Lo riporta la redazione di Tmw.