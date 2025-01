Tmw - Pressing su Ghilardi: ADL vuole acquistarlo e lasciarlo all'Hellas

vedi letture

Il club veronese, in questo senso, è favorevole all'operazione: ovvero cedere il cartellino del giocatore classe 2003, tenendolo però fino a giugno

Il Napoli in pressing per Daniele Ghilardi dell'Hellas Verona. Lo scrive Tuttomercatoweb, che fornisce le ultime sulla trattativa: "Il club partenopeo, che nelle ultime ore ha incassato anche il "no" di Danilo (che ha scelto di tornare in Brasile, ndr), vuole infatti bloccare il giovane difensore già adesso, per poi farlo arrivare dopo la fine del campionato.

Il club veronese, in questo senso, è favorevole all'operazione: ovvero cedere il cartellino del giocatore classe 2003, tenendolo però fino a giugno ma incassando già una cifra importante che - al momento - non sta arrivando dalla possibile uscita di Reda Belahyane (era vicino alla Lazio, che ha però virato con decisione su Casadei). Ghilardi in questa stagione ha collezionato 11 presenze in campionato con 910 minuti complessivi".