Tmw - Retroscena Buongiorno: clausola valida dal 2027 solo per l'estero

Alessandro Buongiorno si avvicina sempre di più al Napoli: secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il difensore, in arrivo dal Torino, svolgerà le visite mediche di rito con i partenopei, a Villa Stuart, nella giornata di venerdì, prima di firmare il suo contratto con il club azzurro e mettersi subito a disposizione di Antonio Conte. Il centrale nelle scorse ore, come vi abbiamo raccontato, è passato al Filadelfia per i saluti finali ai granata e adesso è pronto a iniziare la sua nuova avventura.

Il Napoli ha accontentato il suo allenatore trovando l'intesa con il Torino per il difensore granata: 40 milioni più altri 5 di bonus per il ritorno in Champions League la prossima stagione, quinquennale da 2,5 milioni al giocatore. Sarà il secondo giocatore più pagato dell'era ADL, il difensore più pagato. Ci sarà la clausola rescissoria, ad 70 milioni, valida dal 2027 ma solo per l'estero.