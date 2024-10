Tmw - Rinnovo Kvara lontano: il Napoli può cederlo la prossima estate

Il Napoli sta entrando nell'ordine di idee di perdere Khvicha Kvaratskhelia nel corso della prossima estate. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com, secondo cui i contatti per il rinnovo vanno avanti da oltre un anno ma non c'è ancora un accordo. Da una parte c'era il viaggio di Aurelio De Laurentiis in Germania, nel ritiro della Georgia, che sembrava avere raggiunto un'idea di massima per una proposta da circa 5 milioni di euro all'anno per un quinquennale. Nell'ultimo summit però c'è stato il gelo, perché la richiesta del padre e dell'agente, Mamuka Jugeli, è stata intorno ai 8-9 milioni, come fosse Lautaro Martinez. Cifre che non verranno corrisposte dal Napoli che ha già a libro paga - almeno per un po' - Victor Osimhen, pur ceduto in prestito al Galatasaray.

Così senza rinnovo anche Kvara finirà sul mercato, con il placet anche di Antonio Conte. Perché sarà l'ultima estate per guadagnare cifre importanti, dopo che il Paris Saint Germain ha offerto 100 milioni in quella appena trascorsa. Come per Vlahovic alla Juventus, Kvaratskhelia utilizzerà il suo ingaggio - attualmente molto basso - per avere un sensibile aumento e magari un bonus alla firma come successo per il serbo (che ora prende 23 milioni lordi proprio grazie a questo escamotage).

A quel punto la valutazione sarà a tre cifre, con la possibilità di prendere un giocatore di alto livello. Perché le valutazioni dei migliori prospetti sono di circa la metà rispetto a quella di Kvara, dunque ci sarà l'opportunità di arrivare a un altro gioiellino che, almeno potenzialmente, potrà esprimersi al meglio con il Napoli.