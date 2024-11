Tuttosport - C'è anche il Napoli su Ricci, ma il Torino fa muro e spara altissimo

vedi letture

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Samuele Ricci, centrocampista del Torino e della Nazionale che dopo gli addii di Buongiorno e Bellanova è rimasto l'unico uomo mercato di rilievo del club guidato dal presidente Cairo. Il calciatore ex Empoli è nel mirino di mezza Europa: in Serie A piace a Napoli e Milan, ma nelle ultime settimane è soprattutto il Manchester City che si sta muovendo con maggiore insistenza.

Soprattutto a causa dell'infortunio rimediato da Rodri è quella la zona di campo in cui Guardiola ha chiesto rinforzi e per questo motivo - si legge - a gennaio il club campione d'Inghilterra è pronto a offrire una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro per acquistare Ricci. Il Torino però farà muro: innanzitutto perché Ricci in questo momento è l'unico giocatore nel gruppo di Vanoli. Ma anche - soprattutto - perché nell’eventualità che Cairo decida davvero di vendere il club in tempi rapidi, ecco che la società con Ricci in rosa avrebbe un valore ben più alto.