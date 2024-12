Tuttosport - C'è già l'ok di Danilo, ma la Juventus non vuole darlo al Napoli: il motivo

Da qualche giorno si parla di una possibile operazione tra Napoli e Juventus per Danilo. Il difensore brasiliano appare ai margini del progetto di Thiago Motta e avrebbe già espresso il suo gradimento, ma l'operazione appare comunque difficile. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport: "Il suo entourage non guarderebbe affatto con disinteresse all’opzione partenopea, così come ha flirtato nei giorni scorsi col Marsiglia. Al momento, però, non ci sono stati contatti diretti tra i club.Insomma, siamo ancora nell’alveo dei sondaggi.

Anche perché la Juve vive nel reparto difensivo una situazione di profonda emergenza dopo i gravi infortuni occorsi a Bremer e Cabal (per entrambi stagione finita). Motivo per cui appare difficile se non improbabile - a meno di due acquisti dietro - che la Juve possa dare il via libera a gennaio alla partenza di Danilo, seppur l’ingaggio del classe 1991 sia tra i più elevati della rosa (4 milioni netti). Oltretutto cederlo a una diretta concorrente per i primi posti non stuzzica granché come mossa".