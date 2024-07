Tuttosport - Chiesa vuole una big europea: occhio al sondaggio del Napoli

Federico Chiesa dice no all'Arabia, vuole restare in Europa e in una big se dovesse lasciare la Juventus. Nulla è certo, perché il giocatore di 26 anni potrebbe anche riuscire a convincere il tecnico bianconero a trattenerlo alla Juve con la sua qualità indiscutibile, nonostante sia stato messo alla porta dal club.

O meglio, l'unica certezza è il contratto in scadenza tra meno di un anno e la necessità di trovare il bandolo della matassa. Ma Chiesa è irremovibile: per partire vuole una big. Occhio ai sondaggi di Napoli e Manchester United - scrive Tuttosport -: non sia mai che si trasformino in offerte ufficiali.