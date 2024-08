Tuttosport - Domani Gaetano può essere del Parma. Brescianini ad un passo

In attesa di definire l'addio di Victor Osimhen per dare l'ultimo assalto a Romelu Lukaku, il Napoli muove le altre trattative da tempo avviate per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. La questione riguardante i due centravanti rischia di andare avanti ancora per diversi giorni, così Manna ed il comparto mercato azzurro intanto si concentrano su altro.

Brescianini vicino

Nelle ultime ore, scrive Tuttosport, la società azzurra ha fatto ulteriori passi in avanti col Frosinone per Marco Brescianini: per il cartellino del centrocampista scuola Milan gli azzurri hanno messo sul piatto 10 milioni di euro, cifra molto vicina ai 12 richiesti dai ciociari. Il giocatore, invece, aveva già dato il proprio ok ad un contratto quinquennale da 1,2 milioni di euro netti a stagione.

Gaetano in uscita

Parallelamente il Parma ha effettuato il sorpasso, probabilmente decisivo, sul Cagliari per Gianluca Gaetano: per il Napoli è arrivata una proposta da 8 milioni più 2 di bonus, più o meno quanto chiedeva il club di Aurelio De Laurentiis per il suo cartellino. Nella giornata di domani, scrive il quotidiano, il ds ducale Mauro Pederzoli sarà a Napoli per provare a definire l'accordo in tutti i suoi dettagli ed aggiungere così un importante rinforzo per la linea mediana a disposizione di mister Fabio Pecchia.