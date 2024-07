Tuttosport - Kvara resta! Vicino il rinnovo con clausola: cifre e dettagli

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, almeno per la prossima stagione, dovrebbe essere al Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport non sono infatti bastati i 110 milioni offerti dal PSG per far crollare il muro eretto da De Laurentiis e soprattutto da Antonio Conte, che considerano il georgiano un pilastro insostituibile del nuovo Napoli. Adesso il club partenopeo sta lavorando per definire la delicata situazione contrattuale del georgiano, che continua a percepire uno stipendio da 1,4 milioni di euro a stagione, in modo da allontanare altre sirene di mercato sull'esterno d'attacco.

A caccia dell'accordo.

La società è determinata a prolungare il suo contratto fino al 2029 con l’aumento dell’ingaggio a 5,5 milioni di euro l’anno e - come richiesto dal suo agente - l’inserimento di una clausola rescissoria pari a 130 milioni di euro. In questo modo l'anno prossimo chiunque vorrà provare a bussare alla porta del Napoli avrà il prezzo già fatto, nonostante la cifra sia elevatissima, in modo da poter provare a strapparlo agli azzurri senza che De Laurentiis abbia voce in capitolo.

Obiettivo firma.

Nei prossimi giorni le parti torneranno a sentirsi e proveranno ad arrivare alla definitiva fumata bianca, per chiudere il caso il prima possibile e regalare ad Antonio Conte il giocatore per il suo primo anno alla guida del Napoli.