Tuttosport - No a Hermoso, ma il Napoli può prendere comunque un altro difensore

Il Napoli smentisce l'arrivo di Mario Hermoso ma il quotidiano Tuttosport, che era stato citato dal club nella smentita social, insiste e spiega che il Napoli potrebbe comunque fare un altro acquisto in difesa, soprattutto se oltre a Ostigard - vicino al Rennes - dovesse partire uno tra Natan e Juan Jesus. In difesa, dunque, mercato ancora aperto? Così pare. Di sicuro porte chiuse per Hermoso.