Tuttosport - Roma in pressing sul Napoli: Ranieri vuole subito Raspadori!

La Roma fra campo e mercato. Da una parte Claudio Ranieri al lavoro per risollevare la squadra e portarla più in alto possibile in classifica. Dall'altra Florent Ghisolfi alla ricerca di profili giusti che possano rinforzare la squadra. La formazione giallorossa sta monitorando il mercato in questi ultimi giorni di trattative con l'obiettivo di dare al suo allenatore elementi di valore che vadano ad accrescere il tasso tecnico in questa seconda parte di stagione. Occhi puntati sulla difesa, dove Hermoso saluterà a breve direzione Bayer, ma anche al reparto offensivo dove ci sono diversi profili sul taccuino dei capitolini.

Idea Raspadori

La dirigenza è all'opera per dare a Dybala un partner importante. La Roma infatti, si legge sull'edizione odierna di Tuttosport, ha individuato in Giacomo Raspadori il profilo giusto ed è in pressing sul Napoli per arrivare proprio al calciatore.