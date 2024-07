Il Bari guarda ancora in casa Napoli: l’obiettivo per la porta è Contini

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Novakovich dal Venezia, il Bari nel minor tempo possibile cercherà di mettere a disposizione di Moreno Longo anche un nuovo portiere. Dopo il ritorno in Brasile di Brenno, infatti, in biancorosso al momento ci sono solo due estremi difensori: il 19enne Luigi Pellegrini e Marco Pissardo.

Per questo motivo le attenzioni del ds dei Galletti Giuseppe Magalini si sono concentrate su un elemento di esperienza come Boris Radunovic, serbo classe 1996 in uscita da Cagliari dove è stato scalzato dal ruolo di titolare da Simone Scuffet.

L'ex giocatore di Cremonese, Salernitana e Avellino, che piace anche al Pisa, non sarebbe però particolarmente convinto di scendere di categoria e così il Bari, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe deciso di prendere in esame anche un altro giocatore.

Si tratta di Nikita Contini del Napoli. Il calciatore italo-ucraino è reduce da una stagione da terzo portiere al 'Maradona' e vorrebbe tornare in campo con i galloni del titolare. In precedenza il classe 1996 ha vestito anche le maglie di Reggina, Sampdoria, Vicenza, Crotone, Virtus Entella, Siena, Pontedera, Taranto, Carrarese e SPAL. Per un totale di 62 presenze in Serie B (20 clean sheet) e 82 presenze in Serie C (28 clean sheet).