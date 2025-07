Il Bologna piomba su Folorunsho! Tmw: il Napoli ha già fissato il prezzo

Il Napoli vuole 8 milioni per il cartellino di Michael Folorunsho. Il centrocampista è rientrato dopo il prestito di sei mesi alla Fiorentina, dove ha giocato 14 partite in campionato senza segnare né firmare un assist. Nelle ultime settimane è stato seguito con insistenza dal Cagliari, ma le richieste degli azzurri hanno rallentato una trattativa che, comunque, potrebbe anche subire una fiammata. C'è distanza fra le parti perché la cifra chiesta non è poi così bassa e non c'è apertura a un prestito con diritto di riscatto dal club azzurro.

Nelle ultime ore, però, c'è stato un sondaggio del Bologna per Folorunsho, che potrebbe inserirsi nella corsa. La richiesta è sempre la stessa e non è detto che non possa bastare un prestito con obbligo di riscatto (condizionato). Alla finestra c'è anche il Torino, con il tecnico Baroni che potrebbe volerlo nuovamente alle dipendenze dopo la buona stagione con il Verona di un anno fa.

Più difficile invece una permanenza al Napoli. Perché Antonio Conte ha detto chiaramente che può essere venduto, perché preferisce altri profili e lo ha dimostrato anche con Billing durante il mercato di gennaio. Bologna sarebbe invece una meta molto apprezzata da Folorunsho che potrebbe giocare l'Europa League. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.