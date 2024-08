Il Chelsea molla Omorodion, Romano: "E' saltato definitivamente, andrà altrove"

Arrivano conferme: l'affare Omorodion-Chelsea è saltato! Dopo le indiscrezioni dalla Spagna arriva la conferma anche da Fabrizio Romano: "Samu Omorodion al Chelsea è saltato al 100% Confermati i problemi e Omorodion tornerà a Madrid nelle prossime ore. Con serie possibilità di unirsi ad un altro club nei prossimi giorni.

Sia Atletico che Chelsea hanno un piano chiaro: l'affare Gallagher e Julián Álvarez non può fallire... quindi lavori in corso per trovare soluzioni. I due club stanno discutendo di João Félix al Chelsea come parte dell'accordo Gallagher! I due club non vogliono che anche gli accordi Gallagher e Julián Álvarez crollino... João Félix, in discussione con Jorge Mendes a Londra".

🚨 There are serious issues for Samu Omorodion deal, as @marcosbenito9 has reported.



Chelsea move currently considered at risk but all parties are still working on it. pic.twitter.com/d1XczwJFlq