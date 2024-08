Il Fulham molla McTominay! Offerta da 20mln e visite prenotate per un obiettivo dello United

Scott McTominay, centrocampista del Manchester United seguito dal Napoli ma non solo. Lo scozzese era nel mirono anche di un altro club inglese che però ha cambiato obiettivo nelle ultime ore. Il Fulham, infatti, sembra vicino a chiudere un altro mediano dopo una ricca offerta recapitata al Burnely.

Sky UK riferisce che il Fulham ha fatto un'offerta da 20 milioni di sterline più bonus per l'obiettivo del centrocampo del Manchester United Sander Berge del Burnley.

Ancora dall'Inghilterra Laurie Whitwell, giornalista di The Athletic conferma: "Il Fulham è vicino a ingaggiare Sander Berge per una commissione di 20 milioni sterline più 5 milioni di bonus. Berge è in viaggio per Londra, ha le visite mediche prenotate per domani. Ciò significa che il Fulham sta lasciando Scott McTominay. Anche il Manchester United aveva preso in considerazione Berge".

Fulham close to signing Sander Berge for a fee of £20m plus £5m. Berge is travelling to London + has medical booked for tomorrow.



Means Fulham are moving on from Scott McTominay. #MUFC had considered Berge too.



With @adjones_journo @peterrutzler ⬇️https://t.co/TQZIV66dLD