Il Milan aspetterebbe i 23mln dal Napoli per Okafor: la scelta di ADL

Per il Milan, prossima rivale del Napoli in campionato, la mancata qualificazione alla Champions League 2025-26 rappresenterebbe un duro colpo sia dal punto di vista dell'immagine che economico, con un mancato introito di circa 50-60 milioni di euro. Tuttavia, il club rossonero potrebbe compensare questa perdita attraverso le cessioni di alcuni giocatori attualmente in prestito.

Tra i dodici giocatori mandati temporaneamente altrove, qualcuno in particolare potrebbero garantire un incasso significativo. Più complessa la situazione di Okafor e Saelemaekers: il Napoli difficilmente investirà i 23,5 milioni per l'attaccante svizzero, mentre la Roma vorrebbe trattenere il belga ma senza spendere i 20 milioni richiesti dai rossoneri.