Il Milan contatta Conte! Romano: "Pista complessa, ma vogliono un tecnico-accentratore. E Allegri..."

Si sta scatenando il valzer delle panchine in Serie A, in cui è coinvolto anche il Napoli, in attesa di una risposta da Antonio Conte. Che, intanto, è stato contattato anche dal Milan dopo la Juventus, come riferisce l'esperto di mercato Fabrizio Romano tramite Matteo Moretto sul suo canale YouTube: "Tare si sta impegnando in prima persona a cercare di chiudere per il prossimo allenatore del Milan entro la prossima settimana. Il Milan non vuole creare una telenovela, vuole fare di tutto per definire tutto nel giro di 7-8 giorni.

Il profilo che piace di più è sicuramente Massimiliano Allegri perché il Milan cerca una figura forte, un accentratore che può gestire bene determinate pressioni e determinati campioni, anche a livello umano. Quindi un allenatore italiano, capace di gestire queste personalità anche all'interno della squadra e un allenatore che sa cosa vuol dire vincere. Questo è il profilo che la società sta cercando.

Il nome di Massimiliano Allegri è sicuramente il primo della lista, non c'è dubbio, ma il Milan si è mosso in ritardo rispetto alle concorrenti perché il Napoli ha un accordo verbale con Allegri nel caso in cui Conte decidesse di andar via. Siamo in attesa di comunicazioni sia da parte del Napoli che di Antonio Conte.

Allegri è già stato contattato dal Milan, ma poi ci sono piani B, C e D. In questa lista non c'è Italiano, che rinnoverà col Bologna. Ma c'è Antonio Conte. Il Milan ha chiamato per sondare anche Antonio Conte. E' una pista molto molto difficile, ma il Milan sta cercando un allenatore-accentratore e Conte lo è".