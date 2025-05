Nome nuovo, Cdm: "Secondo operatori di mercato Napoli su Rodrygo, in uscita dal Real"

vedi letture

Napoli pronto a un grande mercato dopo la conferma di Conte e l'ambizione di migliorare la squadra per confermarsi anche il prossimo anno. Accostati al club azzurro nomi di grande spessore oltre a quello di Kevin De Bruyne che è ad un passo. Come si legge sul Corriere del Mezzogiorno, siti specializzati e operatori di calciomercato danno nelle ultime ore il Napoli sulle piste di due attaccanti di grandissimo spessore.

Il primo è Viktor Gyokeres, il centravanti con passaporto svedese che sta facendo le fortune dello Sporting Lisbona, e Rodrygo Goes, attaccante brasiliano che fino ad oggi ha fatto coppia con Vinicius Jr nel Real Madrid ma che sembra fuori dal progetto tecnico per il futuro. E questo oltre le voci che danno per imminente l'ingaggio di Jonathan David.