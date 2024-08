Il Napoli blinda Kvara: sforzo per esaudire le richieste per il rinnovo (con possibile clausola)

Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Khvicha Kvaratskhelia sarà uno dei fulcri assoluti del Napoli di Conte. Il tecnico pugliese era stato chiaro: il georgiano non si doveva muove per nessuna ragione al mondo, doveva far parte del nuovo corso. E così sarà. Dall'altra parte Kvara aveva bisogno proprio di uno come Conte per accettare di buon grado la permanenza in Campania e tornare ad essere protagonista.

Il tecnico ha deciso fin da subito di avvicinare il proprio top player alla porta, con l'obiettivo di renderlo più decisivo dandogli quanto più spazio di manovra possibile. Un attestato di stima che potrebbe anche convincere il classe 2001 a mettere la propria firma sul rinnovo di contratto. Il Napoli avrebbe messo sul piatto uno stipendio da 5,5 milioni a fronte degli 8 richiesti dal giocatore. Possibile che alla fine uno faccia un passo nella direzione dell'altro, magari con l'aggiunta di una clausola rescissoria. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.