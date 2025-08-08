Ufficiale Il Napoli cede un altro esubero: Sgarbi vola in Serie B

Dopo aver lasciato nei giorni scorsi il ritiro di Castel di Sangro, Lorenzo Sgarbi da oggi è ufficialmente un nuovo calciatore del Pescara, almeno per la prossima stagione. L'attaccante classe 2001 si trasferisce in prestito. Di seguito il comunicato ufficiale del club abruzzese: "La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, dalla SSC Napoli, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Sgarbi.

Esterno offensivo classe 2001, Sgarbi è cresciuto nel settore giovanile del Napoli, maturando esperienza nelle categorie professionistiche con le maglie di Legnago, Renate, Pro Sesto, Avellino, Bari e Juve Stabia. Giocatore rapido, tecnico e duttile, arriva a Pescara con grande entusiasmo e determinazione per contribuire al cammino biancazzurro. Benvenuto Lorenzo!".