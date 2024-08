Il Napoli ha mollato definitivamente Arhur: prenderà Gilmour

vedi letture

Il futuro di Arthur Melo non sarà al Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW la pista che avrebbe dovuto portare il brasiliano dalla Juve ai partenopei, per il ruolo di vice Lobotka, si è sensibilmente raffreddata e pare improbabile che possa tornare di moda visto che mancano poche ore alla fine del calciomercato.

Questo perché lo stesso Napoli ha praticamente trovato l'accordo per Billy Gilmour dal Brighton, tanto che il club inglese ha dato il via libera al centrocampista di prendere il volo in direzione Italia per svolgere le visite mediche e firmare il suo contratto con gli azzurri.