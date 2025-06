Il Napoli ha preso una decisione sui prestiti di Billing e Okafor

Non solo acquisti, ma anche diversi addii in casa Napoli. Prova a stilare la lista l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che non esclude anche la partenza di qualche big.

Si parte da chi saluta, l’elenco è robusto, tra incognite e altri destini già scritti. Come quelli di Billing e Okafor, ad esempio, arrivati a gennaio e che il Napoli non riscatterà da Bournemouth e Milan.