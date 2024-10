Il Napoli lo seguiva prima di Lukaku, ora per David c'è un altro derby italiano

L'exploit di Jonathan David in questo inizio di stagione non è passato inosservato agli occhi delle big europee e soprattutto italiane. Il Lille ha sorpreso in questa prime tre partite di Champions League, andando a vincere contro Real Madrid e Atletico Madrid proprio grazie alle prodezze del proprio centravanti, autore di 10 gol nelle prime 15 uscite stagionali.

In Italia, scrive Tuttosport, potrebbe scatenarsi un derby fra Inter e Juventus per lui in vista della prossima estate, quando il suo contratto con la società francese terminerà naturalmente. Entrambe le società si sono sempre dimostrate attente ai parametri zero e sia Giuntoli che Marotta hanno iniziato a sondare il suo profilo, consapevoli che comunque il suo arrivo andrebbe ad occupare uno slot per gli extracomunitari.

A prescindere da quelli che saranno i destini di Vlahovic da una parte e Lautaro dall'altra, Juventus e Inter hanno tutta l'intenzione di provarci per la prossima estate, con la speranza che Barcellona o altri top club europei non mettano sul piatto soldi o progetti tecnici più ambiziosi. I bianconeri, da parte loro, stanno utilizzando anche la carta jolly Timothy Weah: lo statunitense ha giocato al Lille proprio con David e nelle passate interviste aveva confidato come il classe 2000 fosse uno dei suoi più cari amici nel mondo del calcio. E proprio alla luce di questo, sta lavorando ai fianchi il giocatore per convincerlo a dire sì alla Juventus.