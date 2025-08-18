Il Napoli non è su Lookman, Sky: si cerca un centravanti di ruolo

vedi letture

Il Napoli non sta valutando l’acquisto di Ademola Lookman, questo è quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport. Nonostante una grande pretendente sia uscita dalla corsa - l’Inter ha infatti deciso di interrompere le trattative con l’Atalanta - gli azzurri non hanno inserito il nigeriano nella lista per l’attacco: la dirigenza partenopea è alla ricerca di un centravanti di ruolo per sostituire il lungodegente Romelu Lukaku, quindi di un profilo con caratteristiche diverse da quelle del giocatore bergamasco.

Quale futuro per Lookman? Potrebbero presentarsi dei club dalla Premier League, altrimenti, riferisce Di Marzio, l'Atalanta dovrà ricucire lo strappo con il calciatore per tenerlo in rosa.