Il Napoli pensa anche al futuro: nel mirino un 2007 del Genk, piace anche al Liverpool

Il Napoli, secondo TMW, sta seguendo con particolare interesse le prestazioni di Kostantinos Karetsas, fantasista greco del Genk. Giovanissimo, soli diciassette anni, in questa stagione si è imposto come uno dei migliori talenti al mondo. Così gli azzurri lo hanno messo nel mirino, ben sapendo di dovere affrontare una discreta concorrenza per assicurarselo.

In questa stagione, il classe 2007 ha già raccolto 30 gettoni di presenze con il Genk in tutte le competizioni, segnando due gol e fornendo quattro assist. Il suo contratto scadrà nel 2027 e la sua valutazione è in ascesa anche per l'interesse di varie squadre di Premier League di Bundesliga: in particolare Newcastle, Liverpool e Manchester United sono sulle sue tracce.

Nei giorni scorsi Karetsas aveva chiarito il motivo della sua preferenza per la nazionale ellenica che non il Belgio. "Dopo averci pensato molto, ho deciso di rappresentare la Grecia. È una scelta del cuore e non ha nulla a che vedere con il futuro di queste selezioni. Sono grato di aver preso questa decisione, non vedo l'ora di concentrarmi al 100% su questa bellissima storia con la Grecia. Apprezzo molto gli sforzi compiuti dalla Federazione belga nelle ultime settimane e questa decisione non significa che mi senta meno belga. Per ora mi concentro sul Genk e sui grandi incontri delle prossime settimane".