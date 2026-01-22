Ultim'ora
Il Napoli prenderà due esterni, Sky: non solo Maldini, altri due nomi in lista
Il Napoli è al lavoro per rinforzare in modo significativo il reparto offensivo e ha deciso di intervenire con l’acquisto di due esterni. Sul tavolo c’è innanzitutto il nome di Giovane dell’Hellas Verona, profilo individuato per la corsia di destra e sempre più vicino agli azzurri.
Per quanto riguarda invece la fascia sinistra, la dirigenza sta valutando diverse soluzioni dopo l’addio di Noa Lang in direzione Galatasaray. Piacciono Daniel Maldini dell’Atalanta e Jeremie Boga, attualmente in forza al Nizza. Non è da escludere, inoltre, un tentativo per Jadon Sancho, attaccante dell’Aston Villa ma di proprietà del Manchester United.
