Ultim'ora Flop Lucca: tornerà al Napoli! Romano annuncia: “Il Nottingham non lo riscatterà”

Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli attualmente in prestito al Nottingham Forest, non sarà riscattato dai club inglese al termine della stagione. Dopo le prime presenze in cui si era messo in luce con un gol, nelle ultime settimane il giocatore ha trovato sempre meno spazio, anche a causa di alcuni problemi fisici, e così la società britannica ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto. In estate, quindi, Lucca farà ritorno al Napoli, dove verranno valutate le soluzioni migliori per il suo futuro.

Lucca tornerà al Napoli: il Nottingham non lo riscatterà

A svelare la situazione è stato Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, che ha spiegato come nelle ultime settimane Lucca abbia avuto sempre meno spazio nonostante il gol realizzato nelle prime presenze. Secondo Romano, il Nottingham Forest ha già deciso di non procedere con il riscatto e in estate il giocatore farà ritorno al Napoli. Una volta rientrato, la società valuterà le migliori opzioni per il suo futuro. Al momento il riscatto non è considerato una possibilità concreta. Le scelte sembrano già orientate, ma come sempre nel calcio, ogni scenario può cambiare.