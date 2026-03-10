Atta-Napoli, Gazzetta: c'è gradimento da tempo! Corsia preferenziale per l'estate

Il Napoli del futuro potrebbe puntare con decisione su una linea verde a centrocampo, fatta di giovani talenti pronti a crescere e a prendersi sempre più responsabilità. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Vergara sta continuando il suo percorso di crescita imparando alle spalle dei giocatori più esperti della squadra. Allo stesso tempo Eljif Elmas ha dimostrato grande duttilità, rivelandosi un calciatore capace di ricoprire più ruoli e di farlo con qualità. Il club partenopeo sembra quindi orientato a costruire un reparto dinamico e giovane, capace di garantire intensità e prospettiva per il futuro.

Atta e Gilmour tra le opzioni per il futuro.

Tra i nomi seguiti dal Napoli c’è anche Arthur Atta, centrocampista dell’Udinese di 23 anni, che da tempo gode dell’apprezzamento della dirigenza azzurra. Il suo profilo porterebbe energia e freschezza alla mediana, caratteristiche considerate fondamentali per il progetto tecnico. In questa possibile nuova linea giovane trova spazio anche Billy Gilmour, ventiquattrenne con esperienza in Premier League e già rodato dopo due stagioni nel Napoli di Antonio Conte. Il centrocampista scozzese è una mezzala capace anche di impostare il gioco, qualità che lo rende un elemento prezioso per l’equilibrio e la costruzione della squadra.